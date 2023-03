“Este es un caso de codicia y poder”.

Ese fue el pie forzado que presentó en la mañana de este jueves el fiscal federal Nicholas Warren Cannon en sus argumentos iniciales para establecer ante un jurado que el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, participó de un esquema de soborno junto al contratista colombiano, Oscar Santamaría, en el que presuntamente recibió $5,000 mensuales entre finales del 2019 hasta mayo del 2021.

Como parte de su exposición, contó que presentarán un vídeo en el que se observará cómo el acusado recibió de parte de Santamaría una paca de dinero, se la metió en una media y caminó hacia sus oficinas en la Alcaldía de Guaynabo. La transacción ocurrió el 19 de agosto de 2021, cuando el exalcalde ya era vigilado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

“Se puede ver cómo Pérez Otero recibe un soborno de $5,000 en efectivo Oscar Santamaría en el auto de Oscar, se lo mete en una media y sale y camina hacia la oficina del alcalde”, detalló el fiscal.

Sin embargo, el abogado de defensa y exfiscal federal, Osvaldo Carlo, contrastó esta hipótesis con otra ilegalidad que se aleja de un caso federal por soborno. Alegó que se trata de cómo en Puerto Rico se esconden bajo nombres de otras personas contribuciones políticas dadas por personas adineradas y contratistas poderosos.

“Son maneras que son ilegales en Puerto Rico, pero pasan”, sentenció.

Bajo este contraste fue que arrancó el segundo día del juicio federal contra Pérez Otero en el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, ante la jueza Aida Delgado Colón.

En sus argumentos iniciales, Cannon especificó que gracias al dinero que Santamaría daba a Pérez Otero la empresa con la que se mediaron los sobornos, “Island Builders, tomó ventaja en la municipalidad”.

Dejó por sentado que, para que se aventajara a la empresa, hubo “un acuerdo entre dos o más personas para hacer algo ilegal”. Expuso que tales irregularidades serán ventiladas en el juicio por el propio Santamaría.

Carlo, en cambio, expuso en el inicio de su exposición quién era Santamaría. Alegó que llegó a Puerto Rico becado para jugar fútbol en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Indicó que por las conexiones que logró levantar se volvió un hombre “poderoso”, que llegó a tener contratos por servicio de recogido de basura, bajo la empresa Waste Collection, y en la Legislatura, que sumaron $150 millones.

Asimismo, comentó que su cliente y Santamaría se conocieron a principios de la década del 2000 en la Legislatura y que tuvieron fricciones para el 2017. Las mismas ocurrieron porque Santamaría apoyó a Carmelo Ríos en la contienda que se dio para escoger al sustituto del exalcalde Héctor O’Neill y no a Pérez Otero.

Carlo estableció que para mejorar las relaciones, Santamaría utilizó la mediación del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, y acordó pagar la deuda de la campaña que quedó con motivo de la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Alegó que en el juicio se verá que a Santamaría no se le complació cuando solicitó el contrato de recogido de desperdicio de basura y que se realizó un extenso proceso para la selección de Island Builders para realizar una construcción vial en el barrio Ríos de Guaynabo.

Primer testigo

Durante la tarde de este jueves, la Fiscalía federal sentó a su primer testigo. Se trata del exdirector de Recursos Humanos y actual vicealcalde del municipio de Guaynabo, Eduardo Farrías Rodríguez.

Este, en esencia, habló sobre el contrato que Island Builders logró con el municipio de Guaynabo.

En dicho contrato, el municipio estuvo representado por la licenciada Mariela Vallines Fernández, quien era la vicealcaldesa de Guaynabo en aquel entonces y que en la actualidad ocupa el cargo de directora del Distrito del Centro de Convenciones. Esta no está citada como testigo en el caso. Mientras, Island Builders, por su parte, estuvo representada por su presidente, Carlos Javier de Jesús Pagán, quien figurará como testigo en este juicio federal.

Según el contrato, la empresa Island Builders realizaría el proyecto denominado “Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward” en Guaynabo.

El contrato destaca que hubo una subasta para esta obra que se declaró “desierta”.

Se informó en el contrato que la Legislatura Municipal aprobó una resolución el 3 de febrero de 2020 en la que se autorizó a “Pérez Otero o al funcionario que este designe, en representación del Municipio Autónomo de Guaynabo, a proceder administrativamente con el proyecto ‘Improvements to Municipal Roads and Other Works at Rio Ward’ por haberse declarado desierta la subasta celebrada para tal propósito. Dicha resolución también dispuso que la autorización concedida debía realizarse en conformidad con las leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, procedimientos y cualquier otra fuente de derecho aplicable y que el Director de Finanzas validaría toda cotización que se reciba de los proyectos y expediría certificación a los efectos de que la cotización seleccionada resulta ser la más económica y/o ventajosa para el municipio, así como también certificaría la disponibilidad de fondos”.

El contrato alude que “el 5 de junio de 2020 el señor Edwin Reyes Gonzalez, (ex)director del Departamento de Finanzas del municipio, validó las cotizaciones recibidas y certificó que la cotización seleccionada para la realización del proyecto es la más económica y/o ventajosa para el municipio”.

Al contrato se le realizaron tres enmiendas, entre 2020 y 2021, que aumentó la suma por la que se debía pagar a $2,396,751.60. El municipio de Guaynabo informó a Primera Hora que a la empresa Island Builders se le llegó a pagar $1,894,922 por unos trabajos de construcción y rehabilitación en el barrio Ríos.

No da paso a desestimación

Por otro lado, este segundo día del juicio inició con el análisis de una moción de desestimación que presentó la defensa de Pérez Otero, la que la jueza Delgado Colón no dio paso.

Cabe destacar que, como parte del proceso, hubo un cambio en la composición del jurado, debido a la baja de dos personas. Ahora, este cuerpo estará constituido por dos hombres y 10 mujeres. El pasado lunes, la división había quedado en tres hombres y nueve mujeres.

La jueza indicó que no se podía especular sobre la razón por la que ocurrieron las dos bajas en el jurado.

Entre las personas presentes en la sala de la jueza Delgado Colón, se distingue el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, la esposa de Pérez Otero y su tía, así como agentes federales.

Pérez Otero fue arrestado en diciembre de 2021, luego de que el empresario Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Cannon y Myriam Fernández.