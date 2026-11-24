“Antho, la maté, fui yo la última. Antho, la maté”.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Anthonieska Avilés Cabrera, de 19 años, narró que su hermana paterna Miriatny Avilés Rodríguez, presuntamente, le confesó en una llamada telefónica que era escuchada por su progenitora Elvia Cabrera Rivera, que cometió el crimen de Gabriela “Lela” Nicole Pratts Rosario, de 16 años en Aibonito el 11 de agosto de 2025.

Estas expresiones son diferentes a la prueba desfilada durante el juicio contra Cabrera Rivera en el que la testigo Gabriela Figueroa Arroyo dijo que fue Anthonieska quien le reveló minutos después del fatídito incidente: “Gaba, Gaba, la apuñalé”.

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Esto ocurrió durante su testimonio ante la jueza Vanessa I. Méndez Torres, del Tribunal de Aibonito, durante una vista evidenciaria solicitada por la defensa de Cabrera Rivera, en la que testifica su hija, quien es la pieza clave para viabilizar la solicitud de un nuevo juicio.

Esa revelación que implicaba a su hermana, presuntamente, cometió el asesinato, no la hizo anteriormente cuando fue arrestada el 19 de agosto de 2025, debido a que la licenciada Zulmarie Alverio Ramos, quien la representó legalmente hasta la vista preliminar, alegadamente, no se lo permitió, ni tampoco sus abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal, aseguró.

Ese día, en un documento titulado Declaración de Persona Sospechosa, la joven escribió la frase “mi madre y mi hermana (en referencia a Anthiyany) no estaban involucradas”. Este documento no fue admitido como evidencia en el juicio.

La joven contó que el 10 de agosto de 2025, llegó al desvío Roberto Colón en Aibonito, al culminar una actividad del Cierre de Verano del municipio, a eso de las 11:45 p.m., portando en su cartera una peinilla que ocultaba en su cabo un arma cortante, que poco antes le entregó su amiga “Gaba”.

“Toma por si pasa algo” le habría dicho “Gaba”,ya que había conflictos entre sus hermanas paternas Miriatny y Fabiola.

Ambas hicieron expresiones insultantes y se estaban empujando en la acera del desvío, porque su familia se oponía a que tuviera un noviazgo con una mujer a la que identificaron como Karelin y cuestionaban la ropa que vestía.

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Ella las separó porque se trataba de sus hermanas. Se acercó su amiga Gaba ya que su otra hermana materna, Anthiany, estaba preguntando dónde estaba y ella tomó el celular contándole lo que estaba ocurriendo.

Miriatny fue golpeada con un puño en la boca por Fabiola y estaba sangrando.

Al mismo tiempo, Anthiany y Elvia, quienes estaban trabajando como bartenders en el negocio conocido como Placita Martínez, optaron por ir caminando al desvío.

Elvia y Anthonieska las separaron. Comenzaron los gritos de Lismary, hermana de Lela. También estaba Lisandra, madre de la víctima, quien alegó que comenzó a insultarlas por ocasionar problemas. En ese instante, observó que estalló la pelea entre Lismary y Anthiany.

Avilés Cabrera contó que Gaba y ella días antes habían comprado las peinillas con el arma punzante oculta en el Festival de la Flores en Aibonito, pero la suya la dejó en la casa oculta, ya que su madre no sabía.

En medio de insultos su hermana materna Anthiany y Lismary se enfrascaron en otra pelea. “A mí me jalan por el pelo, era Lela. Yo tenía la peinilla, me la pongo en la boca y la aguanto... nos caímos al piso”. En ese momento, Lela, supuestamente, le daba patadas.

Compungida, sostuvo que no quería pelear, que estaba desesperada y optó separar la peinilla con la boca, escupió la parte del peine para quedarse con el objeto punzante que describió que tenía unas cinco pulgadas de largo.

Se levantó y colocó la cuchilla en su cartera, sin embargo, alegó que otras personas agredían a Lela y una de ellas le daba como puños con un objeto filoso. Cuando busca a Elvia, dijo que en ese momento está enfrascada en una pelea con la madre de la fallecida.

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Un joven al que identificó como Reinaldo comenzó a gritar “la nena, la nena” y Elvia le dice: “¡Lisandra, tu hija!”.

De manera rápida dice que se montó en un Toyota Corolla color azul con otras personas para llevar a su hija al hospital.

La mamá le pidió que se adelantaran y que buscaría su teléfono celular. Se encontró a su salida del desvío con un “muchacho”, que no conocía y le entregó la cuchilla.

Una vez en su casa, a eso de la 1:00 a.m., llamó Mariatny la puso en altavoz y su madre escuchó la supuesta confesión del asesinato.

Al inicio de la vista, Avilés Cabrera, quien ya tiene 19 años, declaró llorosa a preguntas de la licenciada Mayra López Mulero que siempre quiso decir que su mamá es inocente de toda culpa y que fue suya la decisión de prestar declaración ante el tribunal.

“No es justo que mi mamá pague por algo que no es cierto”, manifestó la joven vestida al igual que su madre, con un mameluco de confinada color azul, quien comenzó con la expresión: “desde el primer día quise decir la verdad” y detalló las veces en las que tuvo esa intención, pero no se le permitió.

En varias ocasiones pidió perdón a su madre.

15 Fotos Se dirigió al tribunal para clamar su inocencia.

¿Quién está mitiendo, usted señora o su madre Elvia?

La fiscal Belinda Brignoni, durante su turno de interrogatorio, repasó las contradicciones que a su juicio descubrió entre su testimonio y la declaración de su progenitora en un informe de un oficial sociopenal previo a la sentencia.

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Sobre el arma homicida, la peinilla rosa, cuestionó su versión de que Gaba y ella compraron la misma y que la suya la dejó en su residencia. Ni al momento del allanamiento, ni en otro momento, se ocupó otra arma similar.

Anthonieska aceptó que no les dijo a los agentes sobre la compra de los dos peines de defensa personal con cuchilla oculta.

De acuerdo con la teoría de la fiscal, ese día su madre tomó la peinilla de su habitación y se la llevó en su cartera. Más tarde la sacó y se la entregó en el desvío para que apuñalara a Gabriela Nicole, lo que fue negado por la testigo convicta.

“Significa que cuando Betsaida, Lechandra y Miriatny dicen que la vieron a usted en la mano con un objeto similar a lo que usted ha explicado aquí, finito, cortante, punzante, no están mintiendo, porque usted tenía un objeto así, ¿verdad que sí?“, la increpó la fiscal.

“Yo lo tenía”, afirmó Anthonieska.

“Lo cierto es que usted acepta que le dio a Lela, se dieron. Cuando Lismary, Gaba, Paola, Yalexis, Reinaldo, Dylan, Betsaida, Crisangel, Miriatny y Yandriel, diez personas, dijeron que la vieron a usted dándole a Lela no están mintiendo, porque se dieron”, continuó Brignoni.

La convicta admitió por segunda ocasión que apuñaló a Lela, pero que las heridas que, supuestamente, le ocasionaron la muerte a la víctima fueron en lado izquierdo del cuerpo, según lo reveló el patólogo. “Yo pienso que fue en la derecha”, respondió confundida.

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Más adelante, se discutieron las conversaciones con Miriatny y los mensajes que intercambió esa madrugada con Gaba, a quien le advirtió: “tú, simplemente, vas a decir lo que mami diga tu shhh (que callara)”.

El mismo 11 de agosto del año pasado ya sabían que eran sospechosas y fueron llevadas por el agente Guzmán por la puerta trasera del cuartel donde su madre dijo que no iban a declarar y que tenían abogado.

“Tú me conoces, nosotras no hicimos nada”, se limitó a afirmar Elvia, se desprende del informe presentencia.

Del allanamiento en su residencia, Anthonieska contó que su madre le pidió que entregara la ropa que vistió esa noche. Sin embargo, optó por entregar las primeras piezas que vio en su cuarto, situación que coincide con la información vertida en el juicio de que la ropa no era la misma que se observó en un vídeo.

Resulta que la ropa fue entregada a la abuela para que la lavara, aseguró Elvia. Versión que no fue confirmada por Anthonieska.

“¿Está mintiendo su mamá?“, indagó la fiscal.

Cabrera Rivera está sentenciada a cumplir 102 años en prisión, por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, tras un jurado rendir un veredicto unánime de culpabilidad. Mientras que su hija cumple 38 años, 6 meses y 1 día, tras declararse culpable por asesinato en segundo grado, de Pratts Rosario.

El 15 de septiembre de 2026, antes de que se dictara su sentencia, el tribunal le concedió la palabra a Anthonieska, quien expresó entre lágrimas: “Me mantengo en que mi mamá es inocente. Y todos los testigos en el juicio de ella han mentido”.

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Una vista evidenciaría, como la que se realiza este martes, es una audiencia donde el juez evalúa pruebas específicas, como testimonios, documentos u objetos, para resolver una moción particular dentro de un caso, sin que esto constituya el juicio principal.

También está citada la agente Verónica Lugo, adscrita a la División de Asuntos de Menores de la Policía de Puerto Rico, ya que fue quien recibió una declaración de Avilés Cabrera el 19 de agosto de 2025, ocho días después del asesinato de Pratts Rosario.

Carmen Aponte Reyes, técnica de servicio sociopenal del Departamento de Corrección, también compareció para prestar su testimonio.