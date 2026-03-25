Anthonieska Avilés Cabrera fue excarcelada poco antes del mediodía de este miércoles, mediante el recurso de habeas corpus, por excederse los 180 días en detención preventiva sin que haya iniciado su juicio, confirmó la oficina de prensa del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El martes la jueza Superior, Cristina Córdova Ponce, determinó ha lugar la petición de la defensa.

La imputada deberá permanecer bajo arresto domiciliario las 24 horas del día y los siete días de la semana, con monitoreo con un grillete electrónico y con un tercer custodio, indicó ayer el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en Puerto Rico.

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Además, se le apercibió que debía abstenerse de tener contacto con los testigos.

Su salida de prisión no implica que se han eliminado los cargos que pesan en su contra ni que se le archivarán las denuncias, solo que mientras dure el proceso judicial y cumpla con las condiciones podrá estar en la residencia de un tercer custodio.

Madeline González, directora del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), reveló ayer que mediante el protocolo establecido, el personal se trasladó al Centro Médico Correccional, se excarcela y traslada al lugar asignado como domicilio.

El PSAJ se queda a cargo del monitoreo y de cualquier condición que el programa haya ordenado, darle continuidad a cualquier servicio que haya iniciado en el DCR y el seguimiento.

La imputada está representada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

Avilés Cabrera está acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

En el documento de habeas corpus radicado el viernes pasado, las abogadas plantearon que Avilés Cabrera “ha estado detenida, de forma continua e ininterrumpida, desde el 19 de agosto de 2025 hasta el presente, en el Centro Médico Correccional” de la Institución de Bayamón, por tal razón se cumplió el límite que establece la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico como el periodo máximo durante el cual una persona puede permanecer detenida sin que haya iniciado su juicio.

El juicio está pautado para el 6 de abril con la selección del jurado.

Mientras que los procesos continuarían su curso una vez la acusada sea dejada en libertad bajo supervisión.

Avilés Cabrera, que para la fecha de los hechos era menor, enfrenta junto a madre, Elvia Cabrera Rivera, dos cargos por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca, en común y mutuo acuerdo, pero los casos se ven por separados y se encuentran en diferentes etapas.