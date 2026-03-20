La defensa de Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, radicó la tarde de este viernes un recurso de habeas corpus para su excarcelación mientras se inicia el juicio en su fondo por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario ocurrido el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, confirmó la Oficina de Administración de Tribunales.

La acusada es representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce, Athelyn Jiménez Emmanuelli y María Soledad Sáez Matos, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), esta última confirmó la información a Las Noticias.

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Por definición, el habeas corpus es un recurso constitucional extraordinario de naturaleza civil que protege la libertad individual, permitiendo a una persona detenida ilegalmente solicitar a un tribunal que ordene su excarcelación si su arresto no está fundamentado o si se violó el debido proceso de ley, incluyendo el derecho a juicio rápido, en un período de 180 días, establecido por la Constitución.

Ahora corresponde citar a una vista urgente, donde la defensa y el Ministerio Público presenten sus argumentos. Hay pocas excepciones para que no se conceda el recurso. La licenciada Sáez Matos, observó que la vista podría ser señalada a más tardar el miércoles de la próxima semana.

“Esto lo único que quiere decir es que como el estado no estuvo preparado en el tiempo en el que supone que establece la ley, que son los 180 días para someter a una persona que se presume inocente, porque eso importante decirlo...si el estado no ha podido demostrar en el término que dispone la ley que esa persona es culpable, porque el juicio no ha comenzado, lo que procede es que se excarcele”, aclaró la licenciada Sáez Matos.

El inicio del juicio en su fondo se pautó para el 6 de abril a las 2:00 p.m., en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, quien le apercibió a la joven, acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, que su asistencia es compulsoria de quedar en libertad bajo supervisión electrónica u otras condiciones que no le impidan quedar en libertad.

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No obstante, no han vencido los términos para presentar mociones interlocutorias de descubrimiento de prueba o de desestimación o defensa.

Sáez Matos, dijo que le preocupa la selección de un jurado imparcial, “porque el caso ha tenido tanta difusión pública y ha habido tanta desinformación en algunos medios que puede ser difícil la solución de un jurado imparcial”.

Si no comparece puede ser encontrada incurso en desacato y ordenarse su arresto ya que el recurso no significa la conclusión del caso.

Mientras la defensa se apresta a solicitar la excarcelación de Avilés Cabrera, próximamente se registrará en el expediente la alegación de no culpabilidad, previo al inicio del juicio, con la selección de los miembros del jurado y sus suplentes.

El último testigo en declarar durante la vista preliminar fue el patólogo forense, el Dr. Javier Serrano Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien confirmó que no se encontró muestras del perfil genético de Anthonieshka en el raspado de uñas de las manos de Gabriela Nicole.

El experto había revelado durante la vista preliminar de Elvia que la herida de arma blanca que le causó la muerte le perforó la punta (ápice) del corazón.

En total, la adolescente recibió 11 heridas de arma blanca, una alargada en la parte posterior derecha de la cabeza, cuatro en el tórax una de las cuales, de cinco centímetros de profundidad le causó a muerte; cinco en el muslo y glúteo izquierdo y otra en la parte posterior del antebrazo derecho que podría ser de defensa, de las cuales detalló su tamaño, trayectoria, longitud, ancho y profundidad.

Mientras que, en el proceso de juicio de su progenitora Elvia Cabrera Rivera, el cual se ve por separado, ya se seleccionaron los 12 miembros del jurado y está en proceso los suplentes.