El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), y varias agencias estatales y federales, anunciaron hoy un importante e histórico acuerdo de colaboración, a través del cual se crea un equipo de trabajo contra la corrupción.

Según explicó el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Joseph González, bajo este acuerdo todas las agencias participantes tendrían recursos destacados en el “task force” anticorrupción, algunos trabajando a tiempo completo desde la sede del FBI en San Juan, para que los casos se puedan atender de manera más rápida, más eficaz y desde todos los ángulos posibles.

Además del FBI, también participan del acuerdo la Fiscalía Federal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo federal, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Administración de Servicios Generales (ASG) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

“Por años el FBI ha sido parte de esfuerzos colaborativos para promover y agilizar los procesos investigativos en materia de seguridad nacional, gangas, drogas y crímenes violentes, los cuales han sido muy exitosos. Nunca habíamos creado un grupo de trabajo, o ‘task force’ para atender el tema de corrupción en Puerto Rico”, afirmó Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico.

“Cada agencia presente hoy históricamente ha manejado estos asuntos según sus procedimientos internos y las leyes que le aplican de forma individual. Este grupo estará compuesto por investigadores de las distintas agencias, con el propósito de que, al llegar una alegación de corrupción, la misma se pueda evaluar a nivel federal, estatal y administrativo de forma coordinada”, agregó González.

El jefe del FBI en Puerto Rico agregó que el propósito de la iniciativa “es que el comportamiento ya sea criminal, negligente o de mero descuido de los oficiales públicos, siempre tenga consecuencia”.

“El propósito es trabajar en conjunto con agencias federales y estatales para poder utilizar todas las herramientas disponibles para atender las alegaciones de corrupción de una forma más completa”, insistió González.

El jefe del FBI destacó además la importancia de la colaboración ciudadana y de la prensa en denunciar la corrupción y exhortó a cualquier persona que tenga conocimiento de alguna situación que pueda significar un acto de corrupción a acudir ante las autoridades y denunciarlo.

Asimismo, como ha hecho en muchas de sus presentaciones públicas, González exhortó a cualquier funcionario que esté involucrado en actos de corrupción a acudir ante las autoridades antes de que toquen a su puerta.

De manera similar, directivos de las otras agencias involucradas se hicieron eco de las palabras de González, así como al llamado a la cooperación del pueblo para denunciar la corrupción, y a los involucrados en esquemas de corrupción a dar el paso al frente y colaborar con las autoridades.

El fiscal federal Stephen Muldrow, jefe de la división criminal de Fiscalía Federal, destacó que la corrupción pública “tiene un impacto horrible en los programas públicos”, y recordó a cualquier posible involucrado en actos de corrupción que “mientras más rápido usted llega a nosotros el beneficio potencial para usted es mucho mayor... dé un paso al frente lo antes posible, pues tarde o temprano vamos a dar con ustedes”.

Rafael Riviere, subsecretario del DSP, calificó “el daño que hacen los oficiales corruptos” como “uno de los peores cánceres de la sociedad civilizada”.

“Son la peor clase de criminales. Estas personas justifican sus acciones y se las justifican al pueblo. El número de víctimas es en muchos casos mayor que las víctimas de otros crímenes que nos ocupan a diario”, afirmó Riviere, agregando que los seis negociados bajo el DSP estarían cooperando con la iniciativa.

A preguntas de la prensa, González insistió en que “el pueblo está cansado de la corrupción” y el ‘task force’ que anunciaban era un ejemplo de cómo pensaban combatir la corrupción. “Se va a trabajar totalmente transparente, compartiendo información. No se va a tolerar”.

A pesar que se espera que se con la iniciativa se pueda acortar un poco el tiempo de las investigaciones para traer a los corruptos ante la justicia, los líderes de las diferentes agencias presentes en el anuncio recordaron que ese tipo de investigaciones suele tomar bastante tiempo, de manera que se pueda recopilar toda la evidencia necesaria para que los casos se sostengan en los tribunales.

González, sin embargo, comentó que cuando hablaban de ‘task force’ hablaban de “agentes, analistas, investigadores, auditores, que van a estar trabajando día a día, hombro a hombro, con a este edificio (la sede del FBI en San Juan), a nuestro sistema, compartiendo información, y todo eso va a ayudar a cortar la burocracia. Eso va a evitar que los casos tomen tanto tiempo y esperar por diferentes informes, reportes, porque van a estar trabajando juntos en estas oficinas”.

A preguntas de este diario sobre el llamado a la cooperación ciudadana y el grado de protección que podrían esperar quienes denuncien, el jefe del FBI aseguró que “proteger nuestras fuentes es lo más importante, porque sin ellos no podemos hacer nuestro caso”.

“Si todo el mundo sabe, que llamen. Nosotros podemos tener información, pero si no hay evidencias no se puede hacer un caso. Y si tienen esa información lo que estamos pidiendo es que llamen. Vamos a proteger la confidencialidad de todas las personas que cooperen con nosotros”, comentó González. “Nosotros no hacemos los casos solos. Lo hemos por más de cien años con la cooperación del pueblo, de nuestras fuentes. Y para nosotros es muy importante, y hacemos todo lo posible para proteger a nuestras fuentes”.

La contralor Yesmín Valdivieso, llamó además a denunciar cualquier represalia que pueda estar recibiendo algún denunciante, y recordó que “hay leyes federales, leyes de Puerto Rico, el código anticorrupción, que protege a ese informante hasta lo último. La ley dice que te vamos a proteger y que vamos a proteger a quien dé la información. Es un deber nuestro el protegerlos, y es un deber ciudadano el dejarnos saber que está ocurriendo (la corrupción)”.

De hecho, aunque no dio números específicos, González comentó que “desde la semana pasada”, cuando se dio el arresto de un contratista relacionado con el caso de corrupción contra el exalcalde de Cataño, “hemos visto un incremento en las llamadas sobre querellas de corrupción. Ha sido más de lo normal”.

Por otro lado, González aclaró que “no vamos a esperar que lleguen confidencias, vamos a estar al frente de la amenaza. No vamos a ser reactivos, vamos a ser proactivos. El compromiso del FBI y todas las agencias aquí presentes hoy es que vamos a dar todo contra la corrupción”.

Agregó que, aunque tengan personas de tantas agencias trabajando en conjunto, en cada caso se evaluaría si los casos se llevan a nivel estatal o federal, según consideren en cuál de los foros pueden obtener mejores resultados.