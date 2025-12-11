La vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, fue suspendida este jueves, a petición de la defensa, que espera por la entrega de una resolución fundamentada en la decisión de declarar “no ha lugar” a su moción para la desestimación de los cargos por falta de jurisdicción.

Tampoco al día de ayer habían recibido la minuta firmada de la vista argumentativa del 9 de noviembre. Por tal razón, se reprogramó para el próximo lunes, 15 de diciembre, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

PUBLICIDAD

La jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, declaró “no ha lugar” a una moción radicada por la defensa que alegaba que la capacidad mental de su representada es equivalente al de una niña de 10 años y siete meses y que su caso debía ser devuelto al Tribunal de Menores.

Al anunciar su decisión en una vista argumentativa, la jueza expresó que la capacidad mental no era un elemento a considerarse ante un cargo de asesinato en primer grado.

Durante el día de ayer, miércoles, las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) radicaron una moción urgente para solicitar la posposición de la vista preliminar.

“El Reglamento del Tribunal de Apelaciones requiere que todo escrito de Certiorari presentado ante el Foro Judicial Intermedio sea acompañado de la Minuta firmada o Resolución de la determinación interlocutoria que se interesa recurrir”, se planteó en la moción.

El glosario de términos jurídicos y conceptos del Poder Judicial define un Certiorari como una figura enmarcada dentro de los procesos apelativos judiciales. “Recurso expedido por un tribunal superior para revisar las determinaciones parciales o resoluciones interlocutorias (no finales), o para modificar alguna orden, del foro inferior. El foro superior o revisor tiene la discreción para negarse a emitir el auto (no atenderlo)”.

Una vez obtenga el documento, la defensa analizará con profundidad los argumentos con la intención de apelar la decisión.

“La representación legal de AAC tiene derecho a poder revisar la Resolución fundamentada que en su momento se emita y también contar con el tiempo razonable suficiente para preparar, así como presentar, el correspondiente recurso de Certiorari ante el Foro Judicial Intermedio para cuestionar la decisión adversa en su contra", lee otro fragmento de la moción.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público, representado por los fiscales Silda Rubio y Orlando Velázquez, se mantuvo firme en su posición de que Avilés Cabrera debe ser procesada como adulta, porque la puntuación de coeficiente intelectual -por sí solo- no determina su inimputabilidad.

Se explicó que la jurisdicción del Tribunal de Adultos es irreversible cuando un menor entre los 15 y 17 años, se le haya imputado el delito de asesinato en primer grado.

En la moción, la defensa planteó la falta de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, ya que la acusada no cuenta con la capacidad mínima de 15 años requerida para la renuncia automática a la jurisdicción del Tribunal de Menores, mientras la fiscalía busca continuar el proceso como adulta.

Avilés Cabrera, quien tenía 17 años para la fecha de los sucesos, fue acusada junto a su progenitora, Elvia Cabrera Rivera (40), por el asesinato, en común y mutuo acuerdo, con un arma blanca de Gabriela Nicole (16) ocurrido el 11 de agosto, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Mientras tanto, hoy se llevó a cabo la vista de necesidad en la que los fiscales le solicitaron al tribunal que permita que una testigo de 15 años y prima de la víctima declare en la vista preliminar bajo circuito cerrado.

El juez Raúl Rodríguez Quiles, quien tiene a cargo la vista de necesidad, dará a conocer su decisión mediante una resolución escrita antes de este lunes.

La vista preliminar se verá ante la jueza Córdova Ponce.