El juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Carolina, pospuso este lunes la lectura de sentencia contra la conductora Ruthy Trenche Chávez y citó a una vista de impugnación del Informe Presentencia radicado por un trabajador social del Programa de Libertad a Prueba y Libertad bajo Palabra de la Administración de Corrección, a petición de la defensa.

El 5 de agosto pasado, Trenche Chávez fue declarada culpable en tres de los siete cargos por ocasionarle la muerte a los jinetes José J. Díaz Serrano y Eduardo E. Álvarez Sosa, así como a dos caballos que estos cabalgaban. El incidente ocurrió el 23 de marzo de 2024, en la carretera PR-188, en Loíza.

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Edwin Castro Fontánez, abogado de defensa de la acusada, le planteó al juez que no fue hasta la mañana de este mismo lunes que tuvo acceso al mencionado informe, aunque las reglas disponen que debió presentarse con 10 días de antelación para su evaluación.

Ruthy Trenche Chávez ( Suministrada )

“Nosotros no estamos conforme con la recomendación de la oficina de oficiales probatorios de Carolina y, a tenor con esa misma regla, la 2.3 de Procedimiento Criminal, le vamos a pedir a su señoría que nos conceda un término para presentar nuestra moción objetando las recomendaciones que se están haciendo y fundamentando las mismas”, planteó Castro Fontánez.

Por su parte, el fiscal Marcos Algarín, expuso que el informe que debió rendir la Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción (ASSMCA) no ha sido radicado.

También le informó al juez que el Ministerio Público se dispone a radicar una moción solicitando agravantes en este caso.

La misma será respondida por escrito por el abogado de Trenche Chávez.

El caso es litigado, además, por los fiscales Juan M. Mencacci Bagú y Gilberto Gierbolini, que atendió la escena.

El 23 de noviembre a las 9:00 a.m. se llevará a cabo la vista de Impugnación del Informe Presentencia.

Para ese proceso se citará al funcionario de ASSMCA que rendirá el documento para que se pueda realizar cualquier impugnación de las partes.

Una vez se discutan los argumentos, se procedería al acto de dictar sentencia, añadió el juez.

Trenche Chávez fue hallada culpable únicamente de dos cargos bajo la Ley 22, entre ellos una violación al Artículo 5.07(c), que penaliza como delito grave causar la muerte de una persona mediante conducción imprudente o negligente, además de un cargo por maltrato de animales en virtud de la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales de Puerto Rico.

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En contraste, la acusada fue absuelta de los cargos por violación al Artículo 7.02 de la Ley 22, relacionado con conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, y al Artículo 7.06, por grave daño corporal, delito que conllevaba una pena de hasta 15 años de prisión.

También fue declarada no culpable de otro cargo por maltrato de animales al amparo de la Ley 154.

Conforme a la investigación del agente Alexander H. Gaztambide Franco, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Carolina, la entonces propietaria de un negocio de gestoría y escuela de conducir, transitaba a eso de las 11:35 p.m. por esa carretera y, al llegar al kilómetro 3.9, se desvió hacia el paseo de emergencias e impactó de frente a los jinetes y sus caballos.

La imputada de 43 años conducía una camioneta Toyota Tundra, presuntamente, bajo los efectos de bebidas embriagantes y en exceso a la velocidad permitida por ley, de acuerdo al Departamento de Justicia.

Díaz Serrano, de 43 años y residente en Ceiba, murió en la escena de los hechos junto a los dos caballos.

Mientras, el jinete que le acompañaba, Álvarez Sosa, de la misma edad, falleció el 2 de abril en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, por los traumas que recibió.

Ambos amigos llevaban puesto su chaleco reflector en el área del pecho.

Cuando se le realizó la prueba para detectar alcohol a la sospechosa, esta arrojó un porcentaje mayor al límite permitido por ley.

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Su defensa cuestionó la legalidad de las pruebas de alcohol presentadas por el Ministerio Público.

Justicia solicitará agravantes

La fiscal de distrito de Carolina, Iris Alicia Martínez Juarbe, sostuvo que “la posición del Ministerio Público es que la pena impuesta debe responder a la gravedad de los delitos cometidos por Trenche Chávez y a las consecuencias irreparables de sus actos, que provocaron la pérdida de dos vidas humanas”.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, por su parte, reiteró en declaraciones escritas que “estamos ante unos hechos sumamente graves que cobraron la vida de dos personas y dejaron un profundo dolor en sus familias”.

“Nuestros fiscales están utilizando todos los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico permite para procurar que la pena sea proporcional a la gravedad de los delitos cometidos por Ruthy Trenche Chávez, quien ya fue declarada culpable. Nuestra responsabilidad es actuar con firmeza y procurar que responda por las consecuencias de sus actos”, añadió.

La fiscal de distrito reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas fatales, a quienes aseguró que el Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Carolina, continuará defendiendo sus intereses durante esta etapa final del proceso judicial.

“A sus familias les reiteramos nuestra solidaridad y nuestro compromiso de continuar procurando justicia con firmeza, responsabilidad y utilizando todas las herramientas que nos concede la ley para que estos hechos tengan las consecuencias penales que corresponden”, concluyó Martínez Juarbe.