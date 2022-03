La vista preliminar contra José Luis Reyes Rivero, acusado de asesinar a su expareja Nancy Rosario Marín el 18 de febrero pasado en Canóvanas, fue aplazada para el 16 de marzo próximo.

Luego posponer la vista varias veces en el día, y tras atender un desfile de casos de violencia doméstica, finalmente la jueza Lynnete Rivera Rodríguez, del Tribunal de Carolina, atendió el caso contra Reyes Rivero, quien enfrenta siete cargos por el crimen.

Además de asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio, Reyes Rivero también enfrenta cuatro cargos de violaciones a la Ley de Armas, un cargo poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego en un lugar público, y otro más por maltrato a menores.

Según ha trascendido, Rosario Marín fue asesinada el viernes 18 de febrero a eso de las 8:00 p.m. en la urbanización Jardines de Palmajero, en Canóvanas. Las autoridades encontraron su cuerpo con múltiples heridas de bala.

Reyes Rivero se entregó a las autoridades en la madrugada del sábado 19 de febrero, luego que las autoridades iniciaran su búsqueda para ponerlo bajo arresto.

Durante la vista de hoy, el ministerio público, representado por la fiscal Lismar Rodríguez Silva y el fiscal Luis Rivera Méndez, afirmaron estar listos para iniciar la vista preliminar, e incluso varios de los testigos que presentarían estaban en sala. Sin embargo, no fue posible comenzar a la hora pautada, las 10:00 a.m., porque no estaba disponible el imputado. Así las cosas, la jueza tuvo que seguir con los casos que seguían en calendario hasta que, pasadas las 2:00 p.m., Reyes Rivero estuvo disponible para poder presenciar la vista por videoconferencia desde el Centro Médico Correccional, donde se encuentra recluido al momento.

Finalmente, cuando pudo arrancar la vista, la abogada defensa, Vimarie Rivera Morales, de la Sociedad para la Asistencia Legal, solicitó que se repautara la vista, pues no estaba lista para el proceso.

La abogada solicitó, además, que el imputado fuera llevado al tribunal para conferenciar adecuadamente con él, pues había tenido dificultades para hacerlo por videoconferencia. También pidió que le entregaran las grabaciones de la vista de causa para arresto, así como que la fiscalía le hiciera entrega de ciertos documentos que ya habían acordado que le darían. Por último, solicitó a la jueza que no permitiera que se hicieran comentarios a ningún medio para evitar que otras personas, como potenciales jurados, se contaminaran con la información.

La jueza, tras escuchar por varios minutos los argumentos de las partes denegó la solicitud de mordaza ante los medios, considerando que no era necesaria, en esta etapa de los procesos.