La Fiscalía de Aguadilla solicitó esta tarde la paralización de la vista preliminar contra el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina Pérez, quien enfrenta acusaciones por los delitos de escalamiento y daños agravados, por alegadamente interrumpir de manera ilegal y ocasionar daños en la construcción de las áreas recreativas del condominio Sol y Playa en la playa Los Almendros de Rincón.

El proceso judicial que estaba pautado para hoy a las 3:00 de la tarde en la sala 402 ante el juez José T. Román Barceló del Centro Judicial de Aguadilla quedó interrumpido hasta el 28 de junio, ya que el ministerio público fue en alzada con el cargo de obstrucción o paralización de obras que había sido desestimado a principios de este mes.

Tal como había adelantado a Primera Hora esta mañana, Molina Pérez, aseguró que no le sorprendió la movida de fiscalía cuyo cargo en alzada se verá el próximo lunes, 21 de junio a las 2:00 de la tarde.

“Sabíamos que ellos iban a ir en alzada porque el caso de fiscalía es frívolo y necesitan todos los argumentos posibles para poder sostenerlo en corte, pero la realidad es que la comisión de delitos que ellos nos están implicando no existe. Esto es más un juicio político… es un caso selectivo, tienen un caso débil que necesitan fortalecer, pero es un caso selectivo”, argumentó.

“¿Ustedes creen que por defender las playas hay que darle 14 años de cárcel a tres seres humanos? Las playas, que son de dominio público. Nosotros no vinimos aquí a echar para atrás y vamos a luchar porque esto es un caso selectivo y lo vamos a probar”, insistió.

De otra parte, Molina Pérez confesó que se siente preocupado, “pero tranquilo a la vez porque sé que estamos haciendo lo correcto”.

Asimismo, cuestionó que el sistema judicial criminalice a aquellos ciudadanos que defienden los recursos naturales.

“Yo puedo defenderme un poco porque tenemos los medios, pero ¿si cogen a una persona que nadie lo conoce? Se puede ver implicado en un proceso donde nunca nadie se va a enterar, que el sistema lo va a aplastar”, manifestó.

“(Rafael) Machargo (secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) sabe que ese endoso no se podía dar y que está en un bien de dominio público marítimo-terrestre que por ley no se puede construir ahí. Pero yo tengo en mi poder el informe técnico del agrimensor del DRNA donde le notifica al proyectista y por ende a su jefe que es el secretario de que el proyecto está dentro del límite interior tierra adentro, lo que significa que no se puede construir ahí porque está en un bien de dominio público y el secretario, por encima de su personal técnico dio un endoso contrario a lo recomendado por su personal que son los que están facultados para poder ejercer el análisis pericial”, apuntó.

Otros dos manifestantes que fueron arrestados en la zona de construcción junto con Molina Pérez el pasado 2 de junio, Jeremy Vélez Rosario y Miguel Ángel Luna Ríos, también enfrentan acusaciones por escalamiento agravado y daños agravados.

Finalmente, el excandidato independiente a la gobernación admitió que desconoce el estatus de la investigación sobre un complot para asesinarlo, elemento que fue revelado al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) por parte del FBI que advino en conocimiento del plan.

“No, porque las personas que me tomaron las declaraciones y me dieron la información, una semana después fueron las mismas que me arrestaron, que me ficharon… esto es una locura”, lamentó al agregar que su familia “se sienten tristes” con toda esta situación.