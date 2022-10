La Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL), está convocando a una manifestación frente al Capitolio el 17 de octubre, para exigir la aprobación del Proyecto de la Cámara 1119, radicado en diciembre de 2021 por los representantes José “Cheíto” Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo y Orlando Aponte Rosario, que garantiza un 50% de los recaudos por concepto de licencia y marbetes de las máquinas tragamonedas para un Fideicomiso de Retiro de Policías.

La invitación se extiende a policías activos, retirados, empleados civiles y policías municipales, informó el líder de APUL, el exagente Gabriel Hernández Ramos. La actividad comenzaría a las 9:00 a.m.

La dificultad para la aprobación del proyecto estriba en una enmienda aprobada por el Senado que fue impulsada por su presidente José L. Dalmau Santiago, elimina estos ingresos para los policías, ya que un 85% será distribuido en partes iguales entre los dueños de negocio y los mayoristas y un 15% a la Comisión de Juego de Puerto Rico, explicó.

“Si Dalmau aprueba el proyecto tal cual y como fue aprobado por la Cámara de Representantes se deja sin efecto la manifestación. Lo que no quiero es que se repita lo que ocurrió en “Halloween” del año pasado (ausentismo), pero los policías están cansados de estos abusos y de la injusticia que hemos estado viviendo desde el 2013″, destacó Hernández Ramos.

Durante el fin de semana de Halloween del año pasado, de manera espontánea más de 5,000 agentes se ausentaron como señal de protesta por no ponerse en vigor la Ley 81 del Retiro Digno, así como para elevar su reclamo de mejores condiciones de trabajo. Ante esta situación y el cierre de cuarteles, se reportaron 14 asesinatos en Puerto Rico durante ese período.

“Hemos estado calladitos, legislatura escúchenme, hemos estado tranquilos desde diciembre 14 (del 2021) porque ustedes nos dijeron a nosotros dános la oportunidad para bregar con esto, estamos en octubre y no han hecho nada, teniendo el proyecto en sus manos, ya la Cámara aprobó, ¿por qué no pueden resolver este problema de retiro de una vez y por siempre para nuestros policías?...parece mentira que al policía que da su vida por el pueblo, que los matan al servicio del pueblo no les pueden aprobar el proyecto 1119″, cuestionó.

Hernández Ramos que cuenta con el apoyo de otras organizaciones que agrupa a policías estatales, aunque no cuentan con una matrícula alta.

Según se expone en la Ley 3 del 2013, el grave problema que enfrenta el Sistema de Retiro de los empleados públicos se debe a aportaciones inadecuadas para mantener un nivel saludable de solvencia, el impacto de leyes especiales para conceder beneficios adicionales a los provistos por la Ley 447 y Ley 1, los programas de retiro temprano para reducir el tamaño de la plantilla laboral, los cambios en la expectativa de vida, los préstamos personales y la emisión de bonos de obligaciones de pensiones.