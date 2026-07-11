Un hombre resultó apuñalado en medio de un incidente de violencia de género reportado anoche en Bayamón.

Una mujer se encuentra detenida por los hechos y en espera de la radicación de cargos, informó la Policía

Los hechos ocurrieron a las 10:30 p.m. en Molinas del Sol Apartment, en Bayamón.

El hombre fue trasladado a una institución médica. Su condición fue descrita como “estable”.

De inmediato, no se dio a conocer si la pareja estaba casada o tenía hijos.

El informe preliminar solo detalla que “en el lugar ocurrió una Ley 54, donde un masculino resultó herido de arma blanca. Las unidades investigan”.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón está a cargo de la pesquisa.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676, la cual también brinda servicios a hombres o miembros de la comunidad LGBTQ+.