Un hombre de 44 años fue apuñalado anoche mientras se encontraba en una playa ubicada frente al Hotel Comfort Inn Suites, en Levittown, Toa Baja, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:30 p.m.

Según el informe policiaco, “un hombre de 44 años alegó que, mientras se encontraba en el lugar, fue agredido por un individuo desconocido, quien presuntamente lo hirió con un arma punzante antes de abandonar la escena”.

El perjudicado recibió atención médica en el Hospital Doctor Federico Trilla, en Carolina, donde fue diagnosticado con una herida en el área epigástrica. Posteriormente, fue referido al Centro Médico para recibir tratamiento especializado.

No se detalló la condición del herido.

La agente Rubi Fonseca, adscrita al distrito de Levittown, realizó la investigación preliminar del caso, el cual fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, para que se realice la investigación correspondiente.