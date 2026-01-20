Un adulto mayor fue agredido en la noche de ayer, lunes, en su residencia localizada en la calle 404 de las Parcelas Nuevas en el barrio Cuyón, en Coamo.

Según información preliminar, a eso de las 8:20 p.m., Ramón Santiago Morales de 82 años fue agredido con un arma blanca por motivos que se encuentran bajo investigación.

El perjudicado fue hospitalizado en condición de cuidado.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, continuarán con la pesquisa.