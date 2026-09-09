Una persona sin hogar fue apuñalada durante una pelea ocurrida este miércoles en la intersección de las avenidas Juan Ponce de León y Roberto H. Todd, en Santurce.

La llamada de alerta se recibió a las 6:29 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se notificaba sobre una pelea en proceso.

Según el informe de novedades de la Policía, el perjudicado que recibió unas siete puñaladas fue atendido por paramédicos y trasladado al Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras donde fue sometido a una cirugía. Su condición es estable.

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De acuerdo con la versión preliminar un hombre se le acercó al perjudicado, identificado como Dustin C. Nusbaun, de 35 años, y comenzó a discutir con él por el turno de pedir dinero en la intersección. Cuando se negó a cedérselo comenzó una pelea y el otro hombre sacó una navaja con el que lo hirió en varias ocasiones.

Se alega que fue agredido por otro deambulante, que medía seis pies de estatura, de unas 130 libras de peso, tez trigueña, pelo corto rubio y vestía una camisa gris oscura con un cuadro verde al frente, pantalón gris oscuro y cargaba una mochila azul y blanco con la bandera de Puerto Rico.

La División de Agresiones del CIC de San Juan continuará con la pesquisa.