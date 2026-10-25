La Arquidiócesis de Nueva York y los abogados de unos 1,300 feligreses que afirmaban haber sufrido abusos sexuales por parte del clero han llegado a un acuerdo de 800 millones de dólares para resolver sus demandas judiciales, el segundo mayor acuerdo de este tipo en el que se ve implicada una archidiócesis católica en Estados Unidos.

El arzobispo Ronald Hicks envió el sábado un correo electrónico al clero en el que confirmaba el acuerdo, después de que los abogados de los supervivientes de los presuntos abusos lo hubieran anunciado. Hicks señaló que el acuerdo no será definitivo hasta que las partes lo firmen, lo cual está previsto para la semana del 6 de noviembre.

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El único acuerdo de mayor cuantía por denuncias de abusos sexuales en EE. fue el de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que en 2024 acordó pagar 880 millones de dólares a 1,000 víctimas de abusos, además de los 740 millones de dólares que ya había abonado anteriormente por otras reclamaciones. En junio, la Arquidiócesis de San Francisco aceptó un acuerdo de 395 millones de dólares por unas 500 demandas presentadas por abusos cometidos por miembros del clero, y en diciembre de 2025, un juez federal aprobó un acuerdo en el que la Arquidiócesis de Nueva Orleans se comprometió a pagar al menos 230 millones de dólares a las víctimas de abusos.

El acuerdo con la archidiócesis de Nueva York pondría fin a más de siete años de litigios. Las partes acordaron en mayo un marco para el acuerdo que exigía la aceptación de todas las personas que hubieran presentado una reclamación.

«El acuerdo unánime de los supervivientes que presentaron demandas contra la Arquidiócesis de Nueva York supone un momento decisivo en la búsqueda de la justicia», afirmó en un comunicado Jeff Anderson, abogado que representa a las personas que presentaron más de 1,000 demandas contra la Iglesia católica en el estado de Nueva York. «Gracias a su valentía, sacrificio y determinación, los supervivientes han contribuido a que se produzca un ajuste de cuentas y a dar un paso significativo hacia la rendición de cuentas».

La Arquidiócesis de Nueva York abarca los distritos del Bronx, Manhattan y Staten Island, así como siete condados al norte de la ciudad de Nueva York, y cuenta con unas 300 iglesias, más de 150 colegios parroquiales y 2.5 millones de católicos.

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En su correo electrónico dirigido al clero, Hicks afirmó que, si los feligreses preguntan por el acuerdo, «por favor, hágales saber que se ha avanzado mucho».

«Estamos a punto de poder, si Dios quiere, aportar cierto grado de sanación y reconciliación a todas las víctimas y supervivientes», escribió. «Este acuerdo también permitirá a la archidiócesis volver a centrar toda su atención en su misión de predicar el Evangelio, curar a los enfermos, cuidar de los pobres y los necesitados, acoger al forastero y educar a nuestros hijos».

Una ley de Nueva York promulgada en 2019 permite a las víctimas de abusos sexuales durante la infancia presentar demandas contra sus agresores y contra las instituciones que les protegieron hasta que cumplan 55 años. A las personas que ya habían cumplido 55 años cuando se promulgó la ley también se les concedió un plazo hasta agosto de 2021 para presentar demandas, independientemente de cuándo se produjeran los presuntos abusos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.