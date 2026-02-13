La Semana de la Policía se celebrará del 15 al 21 de febrero, según dispuesto mediante proclama del Departamento de Estado de Puerto Rico, con las actividades tradicionales que reconocen la labor de estos servidores públicos.

“Esta es una semana para honrar el compromiso, la vocación y el sacrificio de nuestros hombres y mujeres, pero también para compartir con nuestras comunidades y fortalecer los lazos que nos unen”, expresó el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón.

Las actividades coinciden con un constante reclamo de agentes y oficiales para finalmente recibir un retiro digno, se les conceda un aumento salarial, que no es igual a un ajuste prometido y el pago millonario del exceso adeudado por concept de las 480 horas compensatorias, entre otras necesidades.

PUBLICIDAD

Durante toda la semana, las distintas áreas policiacas y superintendencias también llevarán a cabo actividades oficiales en sus respectivas jurisdicciones.

El superintendente reiteró que la Semana de la Policía representa una oportunidad para reafirmar el compromiso institucional con la seguridad, el respeto y la empatía hacia la ciudadanía.

Paralelamente y durante toda la semana, se celebrará una Feria de Seguridad en el primer de Plaza Las Américas, con orientación preventiva y exhibiciones para el público.

“Más que una celebración, es un momento para renovar nuestra promesa de servicio y reconocer que cada acto de compromiso fortalece la confianza de nuestro pueblo”, concluyó.

Las actividades comienzan el domingo, 15 de febrero a las 9:30 a.m. con un acto ecuménico en el Cuartel General de la Policía, en Hato Rey.

Al día siguiente, se reunirán en el Gran Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo El Dorado, ubicado en ese municipio donde se llevará a cabo el PR Police Week 5K, un evento exclusivo para miembros de la Policía, personal civil y agencias federales, con el propósito de promover el bienestar físico y la confraternización entre los oficiales del orden público.

Luego, a las 10:00 a.m., dará inicio el Polifamiliar, una actividad libre de costo para toda la familia y la comunidad que contará con música en vivo, comida, demostraciones y entretenimiento para todas las edades.

El martes, el Senado de Puerto Rico oficiará la ceremonia anual de Honor a los Caídos en el Cumplimiento del Deber, rindiendo tributo a quienes ofrendaron su vida en servicio, en el monumento en el Capitolio.

PUBLICIDAD

Ese día, a las 2:00 p.m., en el Distrito T-Mobile, el superintendente encabezará una Ceremonia de Ascensos, donde 61 agentes serán promovidos al rango de sargento y 390 sargentos ascenderán a teniente primero.

Este reconocimiento persigue el fortalecimiento de los rangos de supervisión, se añadió en el comunicado de prensa.

El miércoles, se trasladan al Hilton Ponce Golf & Casino Resort para la Premiación de los Valores del Año, donde se reconocerá a miembros destacados por su desempeño durante el pasado año. Se entregarán medallas al valor, de oro y plata a aquellos por actos excepcionales en honor al uniforme y al servicio público.