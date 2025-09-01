El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana en el área verde de la carretera PR-21 del sector Tierra Santa, en Puerto Nuevo.

Las autoridades fueron alertadas a las 7:02 a.m. de hoy,lunes, sobre el hallazgo del cuerpo, cuya identidad se desconoce.

De otro lado, un hombre fue asesinado a las 12:10 a.m. frente a una residencia ubicada en la calle Carrión Maduro, en Santurce, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una agresión grave, cuando llegaron los patrulleros lo encontraron mal herido por los impactos de bala que había recibido en diferentes partes del cuerpos.

Paramédicos lo trasladaron de inmediato a la sala de emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno certificó su muerte.

El occiso no ha sido identificado.

El caso quedó a cargo del agente José González, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Ivette Nieves.

Con estos crímenes la cifra de asesinatos ascendió a 303, una difererencia de 46 menos que los reportados para la misma fecha en el 2024, de acuerdo con las estadísticas preliminares de la agencia.