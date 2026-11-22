El residencial Pedro J. Rosaly, en Ponce, fue escenario en la tarde de ayer, sábado, del asesinato a puñaladas de un hombre cuyo cadáver desnudo fue arrastrado hacia el área de los contenedores de basura, frente al edificios 8, tras una presunta discusión.

A las 5:00 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se reportó en hallazgo del cadáver. Fue una prima paterna del occiso, identificado como Miguel Armando Rivera, de 26 años, apodado “Miguelito o Michey”, quien informó lo sucedido. La mujer no es vecina de ese complejo de vivienda pública.

La víctima era residente del edificio 12 y estaba desempleado. Poseía una licencia de portación de armas. Del informe de novedades no se desprende si estaba vigente o si ocuparon algún arma de fuego en su apartamento.

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El cadáver presentaba múltiples heridas de arma cortopunzante.

La investigación del agente Francisco J. Meléndez Álvarez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce junto a los fiscales Gerardo E. Toro Álvarez y José I. Pérez Lugo, reveló que, surgió una discusión, por motivos no revelados entre el perjudicado y dos individuos quienes le ocasionan heridas en diferentes partes del cuerpo con un objeto punzante.

Acto seguido, lo arrastraron hasta el área de los contenedores de basura donde lo dejaron tirado. Al llegar los patrulleros a verificar, encontraron el cadáver.

La escena fue trabajada por personal investigativo del Instituto de Ciencias Forenses y la División de Servicios Técnicos. Se tomaron 120 fotos de la escena donde se encontró el cuerpo y del apartamento donde fue apuñalado.

La cifra de asesinatos ascendió a 383, una diferencia de 27 menos, que los reportados a esta fecha en el 2025.