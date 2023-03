El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) intervino hoy con 12 miembros de una pandilla violenta conocida como HLM (Hasta los Marcian) vinculada con unos 25 asesinatos ocurrido durante los pasados años en Manatí, Arecibo, Barceloneta, Vega Baja y Florida, como parte del operativo denominado “Regreso a la Tierra”.

Entre los arrestados figura su líder, identificado como Fabián López Pino, alias Fabi, quien controlaba desde el residencial Enrique Zorrilla en Manatí, el trasiego de sustancias controladas e interactuaba con la padilla de “Los Z”, a la vez que mantenía sus operaciones delictivas en el barrio Cortés y los complejos de vivienda pública del Cerro Gandía, Los Murales y Villa Evangelina.

López Pino no tenía antecedentes penales.

Durante el día de hoy el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que se radicarán cargos 56 denuncias por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas contra 14 miembros de la pandilla por el crimen de Carlos Rafael Maysonet Hernández de 42 años, apodado Bebo el Gordo, ocurrido el 1 de octubre de 2021 en el residencial Brisas de Campo Alegre, en Manatí, motivado por la guerra por el trasiego de drogas.

De su lado, el comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa, detalló la manera en que se llevó a cabo la ejecución de Maysonet Hernández frente a familiares y vecinos, luego salieron en una caravana de vehículos disparando a mansalva en celebración por el crimen, lo cual fue captada en un vídeo y colgada en redes sociales.

“Fueron hasta su apartamento y se identificaron como policías de Puerto Rico y al lograr acceso extrajeron del mismo al señor Carlos Rafael Maysonet Hernández, quien lideraba el punto de venta de drogas ilícitas del residencial Campo Alegre. Lo llevan a las afueras del apartamento y frente a familiares y vecinos y le dan muerte. Alrededor de 18 a 20 individuos hicieron una rueda al cuerpo de este señor y comenzaron a dispararle en el suelo y cada uno de ellos comenzó a dispararle, prácticamente borrándole el rostro”, detalló López Figueroa, durante una conferencia de prensa.

En ese momento el código del silencio prevaleció hasta hace un año y 4 meses que se integraron las labores de las divisiones de Inteligencia Criminal, de Drogas y Narcóticos, Homicidios de Arecibo junto al DJ, obteniendo evidencia sólida para procesarlos.

Durante el tiempo transcurrido tres miembros de la organización identificados como Luis G. Maysonet Traverso alias La L; Randy “La Rata” Arroyo Negrón y Abdiel I. Torres Cancel apodado Casco, fueron asesinados. Un cuarto murió por una sobredosis de drogas.

La organización se continúa investigando para continuar recopilando evidencia sobre los demás asesinatos.

La jefa de los fiscales, licenciada Jessica Correa, agregó que este es un ejemplo de casos que no se pueden radicar al momento del crimen, sino que requieren de una investigación más a fondo y que ello no significan que el Ministerio Público no esté trabajando para su esclarecimiento para sostener los cargos en todas las etapas del proceso judicial.

14 miembros de la organización criminal que operaba desde el residencial Enrique Zorrilla en Manatí serán acusados por el crimen de un rival en el 2021. ( Suministrada )

A su vez, justificó que el Coliseo Manuel G. “Petaca” Iguina Reyes de Arecibo, se convirtiera en una sala del tribunal para llevar a cabo la vista de Regla 6, por razones de seguridad y para evitar retrasos en sus operaciones ordinarias. La jueza Cindya Irizarry Casiano estará a cargo del proceso.

Para prevenir más violencia en esos residenciales de la zona norte se implementará, operativos comunitarios y como lo establece el Plan Integral de Seguridad del Gobierno, se seguirán las guías del modelo de identificación, análisis, respuesta y evaluación (SARA, por sus siglas en inglés), una estrategia que persigue identificar los problemas particulares que afectan a cada comunidad y buscar soluciones sostenibles que permitan prevenir y atender los orígenes de la criminalidad en cada zona.

“Nosotros estamos dirigiendo los recursos directamente a este tipo de organización donde la ciudadanía constantemente indica que hay disparos... quiero que Puerto Rico porque estamos trabajando y habrá más resultados como estos”, agregó López Figueroa.

Sustancias controladas, cargadores y un arma de fuego reportadas como hallazgos en los residenciales Villa Evangelina y Enrique Zorrilla, en Manatí. ( suministrada )

También fueron reportados como hallazgo en el residencial Villa Evangelina en Manatí, una pistola, tres cargadores y 45 balas.

Mientras que, en el complejo de vivienda pública Enrique Zorrilla, 259 bolsitas y seis envases cilíndricos con marihuana, 100 cápsulas con crack, 130 “decks” de heroína, 85 bolsitas con cocaína, dos teléfonos celulares y $578 en efectivo.