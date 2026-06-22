Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al Precinto Bayamón Sur investigan un incidente de maltrato animal reportado esta tarde en la calle Alameda de la urbanización Santa Juanita, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía recibió varias llamadas que alertaban sobre una situación ocurrida en una residencia de la urbanización. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un perro tendido en medio de la calle, aparentemente sin vida.

Según se informó, el perro fue presuntamente golpeado por un adulto mayor, quien habría utilizado un andador para agredir al animal.

Las autoridades detuvieron a un hombre, sospechoso de los hechos y no se descarta la radicación de cargos.