Un ciudadano británico enfrentará cargos por un caso de presunto tráfico de personas con estatus migratorio no definido que se detectó el pasado martes en Culebra, informó la Oficina federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La detención ocurrió en horas de la mañana del martes por parte de agentes de Interdicción Marítima de la CBP y de la Policía de Puerto Rico, pero no es hasta este viernes que se informó.

Se explicó, en comunicado de prensa, que una unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas notificó a la Unidad Marítima de Fajardo sobre una embarcación que viajaba desde Santo Tomás, Islas Vírgenes estadounidenses, hacia Culebra.

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Fueron agentes del distrito de Culebra de la Policía quienes acudieron a la zona donde la embarcación tocó tierra. Allí, detuvieron a una familia, un hombre adulto, una mujer adulta y un menor de edad, todos procedentes de la India. Estos serán deportados.

Mientras tanto, la Unidad Marítima de Fajardo desplegó dos embarcaciones para apoyar la búsqueda e interceptó con éxito la embarcación que transportó a la familia, la cual llevaba a un ocupante a bordo.

Tras las entrevistas realizadas por agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey y agentes de la Unidad de Tráfico de Personas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, se determinó presentar cargos contra el operador de la embarcación, al cual se identificó como Kavon Wheatly, ciudadano británico de Tórtola. Se le imputará violar una regulación que prohíbe el tráfico de extranjeros.

Se precisó, por otro lado, que la unidad familiar será procesada conforme a la ley de inmigración vigente y sometida a procedimientos de expulsión.

Todas las personas fueron trasladadas a la estación de la Patrulla Fronteriza en Ramey para continuar con el procesamiento.

“Los traficantes de personas ponen vidas en peligro habitualmente con fines de lucro, utilizando rutas marítimas peligrosas y condiciones inseguras. Esta interdicción demuestra la importancia de las operaciones coordinadas entre Operaciones Aéreas y Marítimas, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el Departamento de Policía de Puerto Rico y nuestros socios federales”, declaró Christopher Hunter, director de la División Aérea y Marítima del Caribe de CBP.