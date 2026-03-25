( suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Drogas Metropolitana diligenciaron esta madrugada cuatro órdenes de allanamiento en apartamentos de los edificios 29, 31 y 36 del residencial Villas de Monterrey, en Bayamón, donde arrestaron a cinco personas.

Entre los arrestados se encuentran tres hombres y dos mujeres entre las edades de 20 a 70 años y se han ocupado municiones, cargadores, sustancias controladas y dinero en efectivo.

Se confiscó un automóvil Nissan Versa en cuyo interior se observó un arma de fuego.