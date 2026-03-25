Un hombre fue asesinado esta mañana cuando salía de su residencia ubicada en la carretera PR-138 del sector Vega Puente en el barrio Palmarejo, en Coamo.

Según el informe de novedades de la Policía, a las 6:14 a.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre detonaciones en el área.

Al llegar los patrulleros, encontraron el cadáver baleado de José Martínez Castillo, de 48 años, quien era un convicto federal y estaba en libertad cumpliendo una probatoria por narcotráfico.

En la escena se ocuparon casquillos de rifle, calibre 9 milímetros y .40.

La investigación de la escena estuvo a cargo de la agente Elizabeth Alvarado, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Aibonito junto al fiscal Gilberto Gierbolini Marín.