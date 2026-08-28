( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Drogas y Narcíticos del área de Ponce arrestaron durante la mañana de hoy, viernes, a cinco hombres tras diligenciar una orden de allanamiento en una residencia del sector La Coquí en el barrio Río Chiquito, de ese municipio.

A los detenidos de entre las edades de 20 a 58 años se les ocupó 48 decks de heroína, 38 bolsitas con crack, una planta y una bolsa con marihuana.

Además, una pistola marca Glock, 13 cargadores de la misma marca y un cargador para rifle, 135 municiones de calibre.40, 15 municiones calibre 223 para armas largas y $1,195 en efectivo.

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La División de Drogas y Narcóticos diligenció una orden de arresto en una residencia del barrio Río Chiquito. en Ponce, donde ocupó drogas y armas ilegales. ( Suministrada por la Policía )

Durate el allanamiento, en un solar baldío se encontró un rifle AR-15 marca Remington, multicalibre, un fusil AK-47 Tapco USA Mak-90, un arma subfusil, marca EKOL, modelo ASI, y de calibre 9 milímetros, el cañón de un rifle, cinco piezas de armas, tres cargadores para armas largas, 112 municiones de rifle y una bala calibre .40

Armas ilegales, piezas, cargadores y balas ocupadas en un solar baldío durante un allanamiento en el barrio Río Chiquito, en Ponce. ( Suministrada por la Policía )

Este caso será consultado con la Fiscalía de Ponce para la radicación de cargos correspondientes.