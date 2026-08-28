Agentes de la División de Drogas y Narcíticos del área de Ponce arrestaron durante la mañana de hoy, viernes, a cinco hombres tras diligenciar una orden de allanamiento en una residencia del sector La Coquí en el barrio Río Chiquito, de ese municipio.

A los detenidos de entre las edades de 20 a 58 años se les ocupó 48 decks de heroína, 38 bolsitas con crack, una planta y una bolsa con marihuana.

Además, una pistola marca Glock, 13 cargadores de la misma marca y un cargador para rifle, 135 municiones de calibre.40, 15 municiones calibre 223 para armas largas y $1,195 en efectivo.

La División de Drogas y Narcóticos diligenció una orden de arresto en una residencia del barrio Río Chiquito. en Ponce, donde ocupó drogas y armas ilegales.
La División de Drogas y Narcóticos diligenció una orden de arresto en una residencia del barrio Río Chiquito. en Ponce, donde ocupó drogas y armas ilegales. (Suministrada por la Policía)

Durate el allanamiento, en un solar baldío se encontró un rifle AR-15 marca Remington, multicalibre, un fusil AK-47 Tapco USA Mak-90, un arma subfusil, marca EKOL, modelo ASI, y de calibre 9 milímetros, el cañón de un rifle, cinco piezas de armas, tres cargadores para armas largas, 112 municiones de rifle y una bala calibre .40

Armas ilegales, piezas, cargadores y balas ocupadas en un solar baldío durante un allanamiento en el barrio Río Chiquito, en Ponce.
Armas ilegales, piezas, cargadores y balas ocupadas en un solar baldío durante un allanamiento en el barrio Río Chiquito, en Ponce. (Suministrada por la Policía)

Este caso será consultado con la Fiscalía de Ponce para la radicación de cargos correspondientes.