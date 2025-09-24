Agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas arrestaron a dos hombres que figuraban entre los 10 más buscados de la región por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Protección contra la Propiedad Vehicular.

Uno de los arrestos se llevó a cabo en Caguas, donde fue capturado Jobaniel Núñez Delgado, de 19 años, quien ocupaba el cuarto lugar en la lista de los más buscados. Contra Núñez Delgado pesaba una orden de arresto con una fianza de $225,000 por posesión ilegal de armas largas, municiones y por comercio ilegal de vehículos y piezas, según las disposiciones de las leyes 8 y 168.

Juan J. Cruz, uno de los 10 más buscados en Caguas ( Suministrada )

El segundo arresto ocurrió en San Juan, donde fue detenido Juan J. Cruz Rivera, de 25 años y residente en Caguas. Cruz Rivera figuraba como el número siete en la lista de los más buscados y enfrentaba una fianza de $100,000 por apropiación ilegal de vehículo, en violación a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular.

Ambos individuos fueron llevados ante juezas del tribunal de Caguas para la lectura de advertencias. Al no poder prestar las fianzas impuestas, fueron ingresados en la cárcel de Bayamón, donde permanecerán hasta la vista preliminar, pautada para el 8 de octubre de 2025.

Los arrestos estuvieron a cargo de los agentes Luis A. Lebrón y Antonio Maldonado, bajo la supervisión del teniente Rafael Rodríguez Otero.