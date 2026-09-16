Dos hombres fueron arrestados esta tarde tras la ocupación de armas ilegales y sustancias controladas durante un allanamiento diligenciado en Guaynabo, mediante una una investigación sobre organizaciones criminales.

Según datos preliminares, los agentes de la División de Drogas Metropolitana ocuparon en una residencia del sector Inclán en el barrio Hato Nuevo, en Guaynabo, cuatro rifles, dos pistolas, cargadores, municiones y una cantidad indeterminada de sustancias controladas.

Los detenidos, un joven de 23 años con antecedentes penales estatales y un hombre de 50 años, que se encontraba bajo una probatoria federal, presuntamente son integrantes de la organización criminal de La Colectora, en Santurce, que está vinculada con incidentes de violencia.

La intervención está en curso y se realiza un inventario del material ilícito ocupado.