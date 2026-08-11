Como parte de los planes de trabajo establecidos en zonas de alta incidencia criminal, agentes de la División de Drogas y Narcóticos del área de Ponce, arrestaron ayer, lunes, a un hombre y una mujer, en intervenciones por separado, en el residencial Arístides Chavier, en ese municipio.

En un apartamento del edificio 10 de ese complejo de vivienda pública se intervino con una mujer tras ocupar 80 piezas de fentanilo, 384 bolsitas con cocaína, 478 copos y bolsas con marihuana y un cargador de pistola Glock con tres municiones de calibre .40.

Además, en horas de la noche en ese residencial, se arrestó a un hombre de 38 años, a quien le ocuparon 105 decks de fentanilo, una bolsa con marihuana, 38 bolsitas con crack, 44 bolsitas con cocaína y $211 en efectivo.

Estos casos serán consultados con el fiscal de turno, para la radicación de cargos correspondientes.