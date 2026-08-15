Mientras se pretendía vender un vehículo todoterreno hurtado, la Policía arrestó anoche a dos personas de 35 y 26 años en el estacionamiento del centro comercial Premium Outlets, en Barceloneta.

Durante el operativo, se ocuparon armas y municiones.

En un informe, la Policía informó que el golpe se dio como parte de una investigación relacionada con la venta de un four track vinculado a una apropiación indebida ocurrida en el área de Bayamón.

Las dos personas vinculadas a la transacción, que no fueron identificadas, quedaron arrestadas

A estos se les ocupó una pistola Glock, modelo 23, calibre .40, con dos cargadores y municiones, así como una pistola Glock, modelo 43X, calibre 9 milímetros, con un cargador y municiones, informó la Uniformada.

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Para fines investigativos, también se ocupó un vehículo tipo pickup, marca Toyota Tundra, color gris, del año 2011. En este vehículo se encontraba el four track presuntamente hurtado.

La investigación está a cargo del sargento Juan B. Román Delerme, de la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, en coordinación con el sargento Daniel Molina Ocasio, del Distrito de Barceloneta.

El caso se consulta con la fiscal Ilia Reichard Moran, quien impartió instrucciones para que los detenidos permanezcan en el área de celdas mientras continúa el proceso investigativo y se evalúa la posible radicación de cargos.