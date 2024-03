Dos personas fueron arrestadas hoy por operar una clínica dental ilegal en Mayagüez, tras una investigación conjunta del colegio de cirujanos dentistas, la Policia de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.

Durante el allanamiento, se ocuparon medicamentos no autorizados y equipos empleados por los individuos, de nacionalidad colombiana, para ejercer la práctica ilegal.

Según la investigación, los individuos coordinaban las citas a través de plataformas digitales, lo que les permitía operar en el clandestinaje para ofrecer sus servicios de carillas dentales, conocidos en el mercado como rediseño de sonrisa o “Perridientes”. Estos practicaban la medicina dental ilegal desde un local comercial sin ningún tipo de permisos ni protocolos de salubridad.

El presidente del colegio de cirujanos dentistas, el doctor Miguel Alvarado, explicó que la práctica de medicina dental por parte de personas sin adiestramiento ni certificación para operar a nivel local pone en riesgo la salud de los pacientes.

“Este tipo de tratamiento, no es un asunto meramente estético e inofensivo. Esto conlleva la aplicación de medicamentos controlados, el desgaste de los dientes naturales, que es irreversible, la manipulación de tejidos de la boca, entre otros procesos, que en manos de personas que operan ilegalmente, no tienen ningún tipo de garantía de salubridad. Una persona que llega con la ilusión de mejorar su dentadura, puede terminar en un hospital o con un trabajo y reversible e irreparable, que complique o perjudique su condición original. Por todo ello, es importante que los pacientes se aseguren de no dejarse tratar su boca, por nadie que no sea un dentista certificado para practicar en Puerto Rico, quien está obligado a seguir estándares en extremo rigurosos, y su práctica es fiscalizada por el Colegio de Cirujanos Dentistas y la Junta Dental Examinadora”, indicó en declaraciones escritas.

En el operativo, que estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, con apoyo de las fiscales Jaymarie Rodríguez y Rosa Molina de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, dirigida por la fiscal María Teresa Carro, participó también la Drugs Enforcement Administration (DEA). El Colegio de Cirujanos Dentistas estuvo laborando junto a los agentes en todo el proceso.

La investigación está a cargo de la agente Leeza Rivera y el sargento Jayson Lara, supervisados por el inspector Joel González, director de la división.