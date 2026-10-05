Agentes de la Policía de Puerto Rico arrestaron a un hombre de 43 años contra quien pesaba una orden de arresto por presuntamente maltratar y amenazar a su madre, de 69 años, en hechos ocurridos en este municipio.

El detenido fue identificado como Pedro O. Vázquez Santo, residente de Barceloneta, quien fue arrestado durante la tarde del domingo por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo.

Contra Vázquez Santo se había expedido una orden de arresto por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, bajo el Artículo 127-A del Código Penal, y maltrato mediante amenaza, bajo el Artículo 127-B.

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La orden fue expedida por la jueza Mirna M. Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo, quien estableció una fianza global de $120,000.

Según la información suministrada por la Policía, los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 2 de octubre de 2026 y la víctima sería su madre, de 69 años.

Vázquez Santo fue llevado posteriormente ante la jueza Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Arecibo. Al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón 705.

La vista preliminar quedó pautada para el 19 de octubre de 2026.

El diligenciamiento de la orden estuvo a cargo del agente Juan G. Ocasio Feliciano, de la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Alvin Terrón Colón y la dirección del teniente Miguel Pérez Martí.