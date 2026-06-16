Policías del Distrito San Sebastián arrestaron esta mañana a Leonel Santiago López de 46 años, en el barrio Calabazas en San Sebastián, tras ser visto portando un arma larga, gracias a la colaboración de la ciudadanía.

A eso de las 6:00 a.m. de hoy, martes, se recibió una llamada anónima que alertó a la Policía, sobre la presencia del hombre con un chaleco antibalas y un rifle calibre .223 cargado con 38 municiones.

Al llegar al lugar los policías se identificaron y tras emitir los comandos verbales, lo arrestaron, según el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía.

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El detenido tiene antecedentes penales por diversos delitos desde el año 1999 hasta el 2025, los más recientes en por violación a la Ley de Sustancias Controladas, infracción a una orden de protección y maltrato a una persona de edad avanzada. Mientras que entre el 1999 y el 2009 fue acusado por violación a la Ley de Armas, robo agravado y escalamiento agravado. Se desconoce la disposición de los cargos en el tribunal.

El detenido fue llevado a la celda del cuartel mientras el a agente Edgar Pitre Rivera supervisado por el sargento Juan Lasalle Pellot adscritos a ese distrito, consultan el caso con la Fiscalía de Aguadilla.