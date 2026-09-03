Arrestan a hombre con drogas y armas ilegales en Naguabo
La orden de allanamiento se diligenció en la urbanización Reparto Santiago.
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Un hombre fue arrestado esta mañana por agentes de la División de Drogas del área de Humacao, quienes diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle 1, en la urbanización Reparto Santiago de Naguabo, donde ocuparon drogas y armas.
Los agentes ocuparon nueve bolsas con marihuana, armas de fuego, municiones, cargadores y confiscaron un vehículo.
El caso será consultado con la Fiscalía de Humacao para la radicación de los cargos correspondientes.