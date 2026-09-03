( Suministrada por la Policía )

Un hombre fue arrestado esta mañana por agentes de la División de Drogas del área de Humacao, quienes diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle 1, en la urbanización Reparto Santiago de Naguabo, donde ocuparon drogas y armas.

Los agentes ocuparon nueve bolsas con marihuana, armas de fuego, municiones, cargadores y confiscaron un vehículo.

La División de Drogas de Humacao diligenció una orden de allanamiento en una residencia en Naguabo donde ocupó armas ilegales, drogas, cargadores y balas. ( Suministrada por la Policía )

El caso será consultado con la Fiscalía de Humacao para la radicación de los cargos correspondientes.