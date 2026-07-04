Un hombre fue arrestado por golpear en la cabeza a su hijo adulto con un tubo de metal, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:00 a.m. de ayer, viernes, en la carretera PR-106, ramal 351, en Mayagüez.

El informe policíaco precisa que el querellante denunció que su padre “le pidió un favor, al cual le dijo que no porque tenía que ir a trabajar, por lo cual lo agredió con un tubo de metal en el área de la cabeza y el antebrazo izquierdo”.

El hombre también le ocasionó daños al vehículo Dodge Ram, año 2024, del hijo.

El perjudicado fue llevado a un hospital, donde fue atendido. No se precisó la condición.

Se informó que el padre, cuya edad no se precisó, fue arrestado.

El fiscal Wilfredo Santiago citó a las partes para el 6 de julio para la posible radicación de cargos.