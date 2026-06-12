Las autoridades tienen en custodia a un hombre que figura como sospechoso de agresión contra su pareja en un incidente de violencia doméstica ocurrido anoche en la carretera PR-851 el en sector Cortés del barrio Quebrada Negrito, en Trujillo Alto.

Las autoridades fueron alertadas de la agresión a las 8:59 de la noche de ayer, jueves, cuando la mujer resultó heridas punzantes con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

La perjudicada fue transportada a la sala de emergencias de un hospital donde fue atendida. Al momento se encuentra en condición estable.

La División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continúa con la pesquisa.