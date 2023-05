Un convicto federal por narcotráfico fue arrestado hoy durante un allanamiento diligenciado en un apartamento del edificio 52 del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, como parte del plan de trabajo del Negociado de Inteligencia y Arrestos a raíz del asesinato de dos universitarios peruanos, víctimas inocentes de una balacera ocurrida frente a un club nocturno en la calle Loíza, durante la madrugada del 6 de mayo.

En el apartamento donde reside Christian Ponce, de 26 años, alias La Bestia, los agentes de la División de Drogas Metropolitana ocupó dinero en efectivo y una onza de marihuana.

El inspector Joey Fontánez, director del negociado, lo describió como peligroso y como una persona de alto interés de parte de la Policía por incidentes de violencia vinculados con una guerra por el control del narcotráfico con grupos de Cataño y Puerta de Tierra, quienes le pusieron precio a su cabeza, para tomar el control del punto de drogas que presuntamente opera en el residencial allanado.

Este se encuentra en probatoria federal por delitos de narcotráfico y en libertad bajo fianza con supervisión electrónica con un grillete por la agresión a un policía. Este último caso está pendiente de juicio, agregó.

“Este es parte del plan encomendado por el comisionado del Negociado de la Policía (Antonio López Figueroa) por los hechos ocurridos frente al Emo-Y club, que ya fue cerrado por orden judicial. El Negociado de Inteligencia y Arrestos, forma parte de una investigación por el asesinato de los dos jóvenes peruanos y no se descarta que de alguna manera haya participado de forma directa o indirecta”, respondió Fontánez, al aclarar que no todavía no se puede concluir que está vinculado al incidente.

Ya se hicieron gestiones con su oficial de probatoria y con el Programa de Servicios con Antelación a Juicio ante la posible violación a las condiciones impuestas por ambas oficinas lo que implica su revocación.

Junto a Ponce, fue detenida su progenitora, una hermana y una amiga de esta. Los dos menores que estaban en el apartamento quedaron en custodia de una tía.

En otro de los apartamentos allanados ocuparon marihuana, pero a ningún inquilino.

También se consultará el caso con el fiscal de turno para radicar los cargos que correspondan.

El crimen de los turistas Franco Medina Angulo, de 29 años, y Sergio Palomino Ruiz, de 28 años, ocurrió luego de un incidente que quedó parcialmente captado en un vídeo tomado por una persona en el que se observó a una mujer que disparó tras un altercado en el negocio Emo-Y y se teoriza que surgió un fuego cruzado que alcanzó a los jóvenes que esperaban por un vehículo de una red de transporte.

Por estos hechos se acusó a Marangely Mclat Claudio, de 31 años, y residente en Humacao, por la portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia; disparar o apuntar un arma de fuego y por disparar en un lugar público.

La mujer, que no fue acusada con relación a los asesinatos, quedó en libertad tras prestar la fianza de $150,000.00 a través del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).