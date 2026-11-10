Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Mayagüez arrestaron en Cabo Rojo a un fugitivo contra quien pesaba una orden para su captura con una fianza de $1 millón, expedida por el juez Luis Padilla Galiano.

José Raúl Ramírez Avilés, alias “Mejicano” -de 25 años-, quien fue detenido en la casa de su padre, ubicada en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-316 en Cabo Rojo, era buscado por delitos de tentativa de asesinato y violaciones a tres artículos de la Ley de Armas. Al momento de su arresto se le ocupó una bolsa pequeña y dos cigarrillos con marihuana.

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Este no ofreció resistencia.

José Raúl Ramírez Avilés, alias Mejicano ( Suministrada )

La Policía informó que los hechos que se le imputaron ocurrieron el 3 de noviembre, en la carretera PR-101 en el sector El Tendal del barrio Sabana Yeguas, en Lajas.

En el lugar un hombre discutió con su hija, Caridad Z. Acosta Pagán, de 28 años, y al culminar el altercado, presuntamente, llegó “Mejicano” junto a otras personas y lo amenazaron de muerte y dispararon en varias ocasiones. El querellante resultó ileso.

Por estos hechos también fueron acusados y arrestados Acosta Pagán y Erik M. Marrero Cancel, de 25 años.

El caso se consultó con la fiscal Wandie Camacho, la cual citó a Ramírez Avilés para hoy, martes, al Tribunal de Mayagüez donde se le diligenció la orden de arresto.

Según el archivo de Primera Hora, “Mejicano” fue intervenido en el barrio Cotuí en San Germán, para diligenciarle una orden de arresto con una fianza de $500,000, presuntamente por la posesión de dos pistolas, municiones, cargadores, crack, marihuana y $240 en efectivo, el 27 de diciembre de 2023.