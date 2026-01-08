Las autoridades radicaron cargos contra Gladys Esther Hernández Galarza, de 74 años, por agresión a una menor de 12 años en Arecibo, en un caso bajo la Ley 57 de Protección de Menores, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió el pasado 15 de octubre de 2025, en horas de la tarde, en el barrio Hato Arriba de Arecibo, cuando Hernández Galarza agredió a la menor vecina de ella. La acción fue reportada a las autoridades locales y derivó en una investigación policial.

No se ofrecieron mayores detalles sobre la agresión.

El agente José Cubero González, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, consultó el caso con la fiscal Natalia M. Martínez Muñiz, quien ordenó radicar cargos por violación de la Ley 57 y un cargo menos grave por agresión. Posteriormente, el caso fue presentado ante la juez Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo.

Tras evaluar la evidencia, la jueza determinó causa contra Hernández Galarza y le impuso una fianza de $3,000, la cual prestó.

La mujer quedó en libertad hasta su vista preliminar del caso, cuya fecha no fue compartida.