( Suministrada por la Policía )

La Policía Municipal de San Juan arrestó en la mañana de hoy, jueves, a Aurangelis Santos González de 29 años, por violaciones a la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales.

De acuerdo con la investigación realizada por la policía municipal, Grace Torres, la imputada dejó desatendido a su mascota de la raza Siberian Husky por varias semanas, sin alimentos ni cuidados básicos.

La Policía Municipal de San Juan, arrestó a una mujer por abandonar la vivienda y dejar encerrado a su mascota sin ninguna atención ocasionándole la muerte. ( Suministrada por la Policía )

La denuncia fue presentada por la propietaria del apartamento donde residía Santos González, quien alegó que la mujer abandonó la vivienda dejando al animal encerrado.

Al ingresar al apartamento, la casera encontró al perro moribundo y deshidratado, presentando una denuncia a la Policía Municipal de San Juan.

PUBLICIDAD

El animal se trasladó a una clínica veterinaria donde pesar de los esfuerzos, luego de varios días de tratamiento, el can falleció.

El caso será consultado con el fiscal de turno mientras la arrestada permanece en una celda.

“Este hecho tan lamentable nos recuerda la importancia de denunciar a tiempo cualquier señal de maltrato animal. En la Policía Municipal de San Juan estamos vigilantes y contamos con una unidad especializada que vela por el bienestar de los animales. Reiteramos a la ciudadanía que, ante cualquier sospecha de maltrato, se comunique con nosotros. Su llamada puede salvar una vida”, expresó el Comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson Rodríguez.

Una mujer fue arrestada por abandonar la vivienda y dejar encerrado a su mascota sin ninguna atención ocasionándole la muerte. ( Suministrada por la Policía )

Para denuncias de maltrato animal, los ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos (787) 480-2020 y (787) 751-2233.