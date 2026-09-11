Seis personas fueron arrestadas esta mañana por agentes de la División de Drogas de Carolina tras el diligenciamiento de una orden de allanamiento en una residencia situada en la urbanización Estancias del Río en el sector El Cabo, en Loíza.

Como resultado de la intervención, se ocuparon dos pistolas, un rifle, cargadores, municiones y una cantidad no precisada de sustancias controladas.

Se consultará con la Fiscalía de Carolina la posible radicación de cargos criminales contra los arrestados.