Un hombre asaltó al mediodía de hoy, jueves, la sucursal del Banco Popular del centro comercial Jardine Reales, en Guaynabo, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 12:08 p.m. luego de que el asaltante entrara a la institución bancaria y anunciara utilizando una nota su intención de robar.

El sospechoso fue arrestado por policías municipales.

La División de Investigación de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Financieras, se haría cargo de la pesquisa.