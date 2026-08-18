Las autoridades tienen en custodia al sospechoso de cometer un “carjacking” durante la mañana de ayer, lunes, en la calle Caracas de la urbanización Caguas Norte, en ese municipio.

El individuo fue arrestado en el residencial Brisas del Turabo, en ese municipio.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, teniente Luis M. López Ramos, indicó que el detenido será sometido a una rueda de confrontación personal como parte del proceso.

Una vez se complete la recopilación de evidencia se consultará el caso con el fiscal de turno.

Los hechos se reportaron a las 6:15 a.m. mientras un ciudadano de 76 años desempañaba su automóvil marca Toyota Yaris, color azul y del año 2017 a orillas de la calle y se le acercó caminando un joven para pedirle dinero.

Cuando el septuagenario le indicó que no tenía, este abrió la puerta de su carro y aceleró la marcha, sin que pudieran detenerlo.

López Ramos, agregó que ayer en horas de la tarde se recuperó el vehículo en una de las calles de la zona urbana de Caguas. El mismo será analizado.