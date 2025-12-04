Arrestan a sospechosos de doble asesinato en un “carjacking” en Caimito
Se le ocuparon armas de fuego, cargadores y municiones.
Personal de las divisiones de Inteligencia de San Juan y Carolina y la Unidad Motorizada arrestaron ayer en Toa Alta a dos sospechosos de cometer un doble asesinato en medio de un “carjacking” el 8 de enero de 2024 año 2024, en la Carretera PR-849 del sector Mulero en Caimito.
Las víctimas fueron identificadas como Nahyalia M. Perez Torres de 19 años y Joel Emmanuel Castellón Merced, de 23 años, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
Los detenidos fueron identificados como Julio Pagán García, de 28 años y vecino de Toa Baja, con antecedentes penales por vehículos hurtados y violación a la Ley de Armas e investigado por otros incidentes de violencia y Jesús Reinaldo Lazo Barrios, alias “Gordo Manuela” de 26 años y vecino del residencial Manuel A. Pérez en Hato Rey.
Este último fue identificado por la Policía de Puerto Rico como un presunto líder de una organización criminal vinculada con robos y escalamientos.
Durante la intervención se ocupó un aditamento para modificar en automático armas de fuego, tres pistolas marca Glock, dos de calibre 9 milímetros y otro calibre .40, diez cargadores y 254 municiones y $2,957 en efectivo.
Como resultado de la investigación de la División de Homicidios de San Juan un fiscal del Departamento de Justicia radicará cargos esta tarde a los detenidos por los delitos de asesinato en primer grado, “carjacking” y violación a la Ley de Armas.