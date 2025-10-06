El activista ambiental Alberto de Jesús Mercado, mejor conocido como “Tito Kayak”, fue arrestado en la esquina de la calle Del Cristo y Fortaleza, en el Viejo San Juan, durante un incidente con agentes que impidieron la colocación de una caseta de acampar en medio de la carretera.

En el lugar se han congregado un centenar de personas tras una convocatoria a través de redes sociales que exigen la renuncia de la gobernadora Jenniffer González Colón, la cancelación del contrato con LUMA Energy y protestan por los altos costos de energía eléctrica ante el reciente aumento aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico.

El coronel Juan Cáceres Méndez, explicó que en las calles no pueden ser colocadas casetas y que fue necesario que la Unidad de Contenición Motorizada saliera frente a las vallas para intervenir en la situación. La caseta fue removida.

“La División de Operaciones Tácticas se encuentra en el lugar, pero no ha intervenido”, aseguró Cáceres Méndez, quien entiende que los ánimos se han apaciguado.

No se ha precisado hasta que hora van a protestar los asistentes.