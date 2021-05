Agentes adscritos a los Precintos de San Juan y calle Loíza, investigaron unas cuatro querellas de diferentes incidentes donde se vieron involucrados turistas entre la tarde de ayer, sábado, y la mañana de hoy, domingo.

El caso más reciente se reportó a las 4:00 de la mañana de hoy domingo donde una mujer, residente en Chicago, se querelló ante los agentes del cuartel de la calle Loíza indicando que sostuvo una discusión con su pareja, Brenda Betts, de 25 años, y la misma le ocasionó daños a la propiedad donde se alojaban en el condominio Condado del Mar, en la avenida Ashford, en Condado. De acuerdo a la víctima, su pareja presuntamente se molestó porque hizo un cambio en la hora de vuelo por lo que se tornó agresiva. Tras el incidente, Brenda Betts fue arrestada y el caso se consultó con la fiscal Sarimar Andreu, quien ordenó que la misma fuera liberada para que procediera con el abordaje y se marchara hacia Chicago.

En otro incidente, un conductor de Uber se querelló que unos turistas, a los cuales les brindaba transportación por la calle Los Rosales, en San Juan, les ocasionaron daños a los plásticos en el interior de su vehículo Mitsubishi Outlander color rojo y del año 2018. De acuerdo al perjudicado, los turistas cometieron los actos de vandalismo de manera hostil, pasadas las 3:45 de la tarde de ayer, sábado. El querellante no estimó los daños.

Antes, a eso de las 6:00 de la mañana, los agentes de calle Loíza investigaron una querella de una persona desaparecida donde de acuerdo al querellante, identificado como Craig Ford, su amigo Karone Jarrett, de 26 años, salió del hospedaje en la calle Cacique de la urbanización Ocean Park a comprar unos cigarrillos y no había regresado. Además, indicó que no contestaba sus llamadas al celular. Agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan se movilizaron al lugar para comenzar una investigación, pero horas más tarde llegó el turista indicándoles que se encontraba bien de salud y que no sabe dónde pasó la noche ya que estuvo bebiendo y no recordaba nada.

Más temprano ayer, a las 4:11 de la mañana, los agentes del Precinto 166 de San Juan fueron notificados sobre un hombre tirado en el pavimento en la calle Norzagaray con la calle Bajada Matadero de la Barriada La Perla. Al llegar las autoridades ya los paramédicos municipales le brindaban asistencia médica a un hombre, identificado como Danny Coss, el cual alegadamente había sufrido una caída en el lugar y presentaba trauma en la cabeza. Coss fue transportado al Centro Médico de Río Piedras y se desconoce su condición al momento.