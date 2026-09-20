Un menor de 17 años y un adulto fueron arrestados durante la madrugada de hoy por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas, en hechos ocurridos en el parque Colón, ubicado en el barrio Espinar, en Aguada, informó la Policía.

Según información preliminar, durante la intervención las autoridades ocuparon un revólver Colt calibre .38, cargado con seis municiones, para el cual el intervenido no poseía licencia. También fueron ocupadas dos bolsas de marihuana, una balanza electrónica y un vehículo Hyundai Accent, color gris, del año 2014.

La investigación quedó a cargo del agente Enrique Rodríguez García, bajo la supervisión del sargento Orlando Matos Acevedo.

El caso fue consultado con la procuradora de menores Brenda Huertas y el fiscal de turno, quienes impartieron instrucciones para la posible radicación de cargos durante el día de hoy.