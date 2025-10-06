Una joven de 18 años fue arrestada anoche ya que transitaba en una guagua reportada hurtada poco antes del estacionamiento de una gasolinera ubicada en la intersección de las carreteras PR-3 y PR-906, en Humacao.

Según información preliminar, el querellante indicó que dejó estacionada y encendida una camioneta Toyota Tacoma, color verde y del año 2024, frente en una de las bombas de la estación. Al salir del establecimiento, notó que el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

Posteriormente, la guagua se localizó en Yabucoa donde se arrestó a la conductora.

La investigación fue realizada por el agente José L. Ortiz Morales, bajo la supervisión de la sargento Yomarie Calderón y en coordinación con el teniente Félix Morales, de la División de Vehiculos Hurtados de Humacao.

Este caso será consultado con la el fiscal para la posible radicación de cargos criminales