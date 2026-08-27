Una mujer de 25 años fue arrestada en la mañana de hoy, jueves, tras ocuparse sustancias controladas en el apartamento donde se encontraba situado en el edificio 6 del residencial Leonardo Santiago, en Juana Díaz.

Durante el allanamiento se ocupó 295 bolsitas con cocaína en modalidad de crack, 455 decks de fentanilo, 88 cápsulas de crack, una bolsita con cocaína y un envase con marihuana.

Sustancias controladas ocupadas en un allanamiento en el residencial Leonardo Santiago, en Juana Díaz, donde se arrestó una mujer de 25 años, ( Suministrada por la Policía )

Este caso será consultado con la Fiscalía de Ponce para la radicación de los cargos correspondientes.