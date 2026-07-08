Agentes de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) arrestaron este miércoles en Caguas a Israel Arroyo Chiqués, quien enfrenta cargos federales por presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de menores.

Arroyo Chiqués es hermano exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, según confirmó a Primera Hora Lymarie Llovet, oficial de prensa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

La acusación federal contra el hombre de 63 añosalega que entre diciembre de 2025 y abril de 2026, Arroyo Chiqués presuntamente utilizó un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea por internet y redes sociales para “persuadir, inducir, atraer y coaccionar deliberadamente a un menor de 14 años a participar en actividades sexuales”.

PUBLICIDAD

Ficha de Israel Arroyo Chiqués. ( Suministrada )

El documento, que citó el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó. alega también que entre enero y marzo de 2026, Arroyo Chiqués “recibió y distribuyó imágenes que mostraban a menores participando en conductas sexualmente explícitas” a través de aplicaciones de mensajería instantánea, utilizando su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.

Aunque el caso fue presentado ante un gran jurado federal el pasado 1 de julio, el arresto de Arroyo Chiqués se efectuó este miércoles en Caguas.

De ser encontrado culpable, Arroyo Chiqués enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y podría ser condenado hasta a cadena perpetua.

La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez-Lora, de la Unidad de Delitos contra Menores, Tráfico de Personas e Inmigración, está a cargo de esta la acusación.

En un caso separado, en noviembre de 2021, Israel Arroyo Chiqués y su hermano Luis Arroyo Chiqués, exalcalde de Aguas Buenas, fueron intervenidos por la Policía durante una intervención por una presunta violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito en la intersección de la calle Carolina con la carretera PR-2, en Mayagüez. Según informó la Uniformada en ese momento, durante la intervención se ocupó una bolsa transparente con moñas de marihuana y cinco empaques de papel de tabaco.

Evidencia ocupada por la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez durante intervención de tránsito con el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y su hermano, Israel Arroyo Chiqués, ambos vecinos de Caguas. ( Suministrada )

Ambos quedaron en libertad luego de prestar una fianza de $1,000 cada uno, mediante un fiador privado.