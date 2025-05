El presidente del Organismo de la Juventud Progresista en Ponce, Santos Soel González García, fue destituido de su cargo luego de que fuera arrestado la mañana de este jueves en ese municipio.

La información la dio a conocer el presidente del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Ponce, Pablo Colón Santiago.

Colón Santiago indicó que la destitución se debe “tras el conocimiento del arresto del Sr. González García en la mañana de hoy, un hecho sumamente lamentable que constituye un acto de depravación moral y representa una grave desviación de los principios éticos, valores institucionales y el estándar de conducta que exige nuestra colectividad a todos sus miembros y funcionarios”.

“Con toda la autoridad que me faculta el reglamento general del Partido Nuevo Progresista, he instruido la destitución inmediata del presidente de la Juventud, el Sr. Santos Soel García. Nuestra institución tiene un compromiso inquebrantable con la integridad, la transparencia y la responsabilidad. No toleraremos actuaciones que atenten contra la moral pública ni que empañen la imagen de nuestras estructuras partidarias de cara a nuestra reorganización, especialmente aquellas dirigidas a nuestra juventud”, ebfatizó Colón Santiago.

Agentes adscritos a la División de Drogas de Ponce llevaron a cabo una la mañana de este jueves una intervención en los predios del Complejo Ferial de Puerto Rico Juan H. Cintrón García, en el mencionado municipio.

En la intervención fueron arrestadas nueve personas, entre las edades de 30 a 65 años, por violaciones a los artículos 136 (exposición deshonesta) y 138 (prostitución) del Código Penal de Puerto Rico.

Durante la intervención, los agentes ocuparon armas de fuego a dos de los arrestados. No obstante, estas les fueron devueltas al confirmarse que ambos poseían licencia vigente para portar armas.

Los casos fueron consultados con la Fiscalía de Ponce, que ordenó citar a los involucrados para una fecha posterior.

La intervención se dio luego de múltiples quejas ciudadanas sobre supuestas actividades en el éra relacionadas a la prostitución.