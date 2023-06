La División de Inteligencia Criminal de Ponce arrestó de nuevo a José Ramón Pietri Napoleoni, hijo de Ana Inés Napoleoni Medina y hermano de Jeromy Pietri Napoleoni, acusados por el asesinato de un teniete de la Reserva del Ejército, Jancarlo Rivera Lugo en hechos ocurridos en Ponce en noviembre de 2022.

José Ramón Pietri Napoleoni fue detenido junto a una fémina identificada como Julissa De La Cruz Castro, tras una persecución en la que se alega que intentó atropellar a un agente.

Surge de la querella, que el agente Justo Aponte Irizarry, efectuó al atardecer de ayer, miércoles, una vigilancia en el barrio Tallaboa Encarnación, en Peñuelas, y decidió intervenir con el conductor de un automóvil Hyundai Sonata color gris, quien cuando le dieron el alto aceleró la marcha e intentó atropellar a varios agentes e impactó una patrulla en la huida.

PUBLICIDAD

El sospechoso tomó la carretera PR-2 y se desvió hacia la PR-385 en dirección a Peñuelas y al llegar al kilómetro 2.8, se detuvo ya que un neumático estalló. Este salió corriendo y se internó en una zona boscosa donde finalmente fue arrestado.

Según el Negociado de la Policía se ocupó una cantidad que no fue informada de bolsitas plásticas transparentes con “crack” y un cargador para pistola Glock de calibre .40.

La pesquisa fue referida a la División de Homicidios de Ponce para la radicación de los cargos correspondientes.

El militar fue asesinado el 14 de noviembre de 2022 en la calle 8 del sector Nueva Vida, del barrio El Tuque, en Ponce, durante un altercado que surgió cuando se le impidió el paso. ELproceso judicial en el que fueron acusados está en curso.

La pareja arrestada ayer, que no está vinculada con el crimen, había sido arrestada en el barrio Tallaboa, en Peñuelas, el 19 de diciembre del año pasado por un incidente similar por el que fueron detenidos anoche, no obstante, no se determinó causa para su arresto a pesar de que impactó una patrulla y un alguacil federal resultó lesionado tras pasar su automóvil sobre el pie.

En esa ocasión, la jueza Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, no encontró causa para arresto.